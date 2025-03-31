Депутат Чепа: организация выборов президента Украины и остановка огня не связаны между собой

Связи в планах организации президентских выборов на территории Украины и в прекращении боевых действий нет. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.
Парламентарий считает, что два этих вопроса решают по отдельности.
«Выборы на Украине будут проводиться, не учитывая желания Зеленского. И возможность прекращения огня зависит от технических готовностей переговоров России с Соединенными Штатами», — сказал он.
Ранее The Economist писал, что администрация Владимира Зеленского готовится провести президентские выборы в этом году.
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