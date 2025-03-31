Депутат Чепа: организация выборов президента Украины и остановка огня не связаны между собой

Связи в планах организации президентских выборов на территории Украины и в прекращении боевых действий нет. Такое мнение в беседе с «Ридусом» высказал первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа.

Парламентарий считает, что два этих вопроса решают по отдельности.

«Выборы на Украине будут проводиться, не учитывая желания Зеленского. И возможность прекращения огня зависит от технических готовностей переговоров России с Соединенными Штатами», — сказал он.

Ранее The Economist писал, что администрация Владимира Зеленского готовится провести президентские выборы в этом году.