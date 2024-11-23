Один человек погиб во время драки со стрельбой в киевском отеле

В Киеве в отеле Sky Loft произошла драка со стрельбой, есть погибшие и пострадавшие. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на полицию.

Все произошло сегодня около 01:00 (02:00 по московскому времени).

«В помещении отеля между двумя компаниями возник конфликт и в дальнейшем потасовка, в ходе которой один из фигурантов получил оружие и произвел несколько выстрелов в сторону оппонентов», — уточнил канал.

В результате стрельбы от полученных ранений 27-летний мужчина скончался на месте, а его товарища и охранника заведения госпитализировали.

Правоохранители задержали одного из участников драки, стрелка сейчас разыскивают.

Возбуждены уголовные дела по статьям об умышленном убийстве и хулиганстве, по которым грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в Telegram-канале Нацполиции Киева.

Ранее в Киевской области сотрудник ТЦК открыл огонь из пистолета по убегавшему грузчику склада, причем Минобороны страны подтвердило, что стрельбу устроил именно военком.