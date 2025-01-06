Одесский олигарх торговал зерном на секс-платформе

Украинский олигарх Терещенко заработал $3 млн, продавая зерно в ЕС на OnlyFans

Украинский бизнесмен Роман Терещенко заработал три миллиона долларов, продавая сельскохозяйственную продукцию с помощью секс-платформы Onlyfans. Об этом сообщило издание News.ru со ссылкой на Киевский районный суд Одессы.

Одесский делец зарегистрировался на платформе OnlyFans, открыл свет и указал, что его доходы поступают от продажи интимного контента. При этом бизнесмен под видом вебкам-модели начал продавать в Евросоюз сельскохозяйственную продукцию.

Таким образом он заработал около трех миллионов долларов и не платил налоги. При этом Терещенко сумел «отмыть» треть полученных средств с бизнес-счета Fenix ​​International Limited.

Судья не поверил вебкам-истории сообразительного зернотрейдера и арестовал его имущество.

«Маловероятно, что средства Fenix International Limited были перечислены Терещенко именно за работу вебкам-модели, учитывая его пол, возраст и фактическую деятельность», — говорится в решении суда.

Ранее на Украине силовики заподозрили украинцев, зарегистрированных на платформе OnlyFans, в уклонении от уплаты налогов.