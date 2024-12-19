На Украине решили пополнить бюджет за счет моделей OnlyFans

На Украине сотрудники Бюро экономической безопасности (БЭБ) на основании постановления суда начали проверять украинцев, зарегистрированных на платформе OnlyFans, подозревая их в уклонении от уплаты налогов. Об этом в своем Telegram-канале сообщило украинское издание «Страна.ua».

Следственный судья Шевченковского районного суда города Киева вынес постановление еще 20 сентября.

Детективы БЭБ получили временный доступ к информации о всех гражданах Украины и других лиц, проживающих на украинской территории, которые имеют зарегистрированные анкеты на платформе. В частности, в них указан регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

«После получения информации о пользователях OnlyFans работники БЭБ начали приходить к ним с обысками в рамках уголовного дела, открытого по части 3 статьи 212 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах)», — уточнило издание.

В конце ноября на Украине военный сбор повысили с 1,5% до 5%, а налог на прибыль банков — до 50%, причем направленный на увеличение финансирования ВСУ противоречит конституции страны.