Одесситы застряли на аттракционе из-за отключения света

Люди в Одессе застряли на аттракционе в парке Шевченко из-за отключения света

Посетители парка Шевченко в Одессе застряли на аттракционе из-за отключения электроэнергии. Об этом сообщило украинское издание «Главком» .

«Люди в Одессе застряли на аттракционе в парке Шевченко. Из-за отключения света система перестала работать», — отметили журналисты.

Издание опубликовало кадры с места ЧП. На видео можно заметить, что люди остались в креслах на расстоянии десятков метров над землей. В парк прибыли спасатели.

Несколько дней назад возмущенные постоянными отключениями электричества жители вышли на акцию протеста. Отдельные дома в городе обесточили более чем на два дня. Тем, кому повезло больше остальных, дали электричество лишь на три часа в день.

Массированная атака на энергетическую инфраструктуру Украины произошла 17 ноября. С тех пор в Одессе, Кривом Роге, Днепре, Киеве и других городах вновь начались плановые отключения электричества.