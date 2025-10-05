«К Зеленскому основная часть уже одесситов и тех, которых я знаю, относятся негативно. И даже военные, которые воюют, они тоже его ненавидят. Потому что очень много погибают, и уже об этом все знают», — поделилась собеседница агентства.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что если в Одессе и Николаеве пройдут референдумы, то жители захотят присоединиться к России. Он отметил, что на юге Украины всегда жили люди, которые относили себя к России по культуре, языку и истории. Одесса и Николаев всегда считались городами русской славы.