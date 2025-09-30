Одесса и Николаев примут решение присоединиться к России, если там проведут референдумы. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе», — отметил он.

Глава региона добавил, что на юге Украины всегда жили люди, которые относили себя к России по культуре, языку и истории.

По его словам, Одесса и Николаев считаются городами русской славы, несмотря на давление и пропаганду со стороны киевского режима. Жители этих городов стремятся к нормальной жизни без диктатуры СБУ, без западных «кураторов», уточнил Сальдо.

«Сегодняшняя власть в Киеве и на всей оставшейся территории Украины держится только на страхе и силе», — подчеркнул он.

Ранее Сальдо прокомментировал ситуацию в подконтрольном ВСУ Херсоне. В городе сокращаются гуманитарные поставки нуждающимся и усиливаются мобилизационные облавы.