Одесситка пожаловалась на нехватку мужчин в городе

Одесситка пожаловалась, что в городе нет мужчин для знакомства и создания семьи

Жительница Одессы пожаловалась на отсутствие мужчин в городе. Женщинам теперь не с кем создавать семьи. Видео опубликовал Telegram-канал «Политика Страны» .

Девушка поинтересовалась у женщин в других украинских городах, как у них обстоят дела с мужчинами. И сообщила, что происходит в этом плане в Одессе.

«Их нет в ресторанах, нет в кафе, нет на мероприятиях, их просто нет. Они все или на фронте, или прячутся», — сказала она.

По ее словам, женщине в возрасте 30-35 лет сейчас познакомиться с кем-либо уже без вариантов.

Ранее депутат Верховной рады Роман Костенко призвал закрыть границы для молодежи из-за проблем с мобилизацией. Не хватает людей для призыва на фронт.