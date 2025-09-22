Депутат Рады Костенко призвал закрыть границы Украины для молодежи

Украина мобилизует лишь половину необходимого числа военнослужащих для укомплектования ВСУ, поэтому необходимо закрыть границы для молодежи. Об этом в эфире нескольких телеканалов заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

«Закройте границы, и они никуда не уедут… У нас самые большие проблемы на Украине — экономика и мобилизация. То, что у нас не хватает людей, я сейчас не говорю, что их нужно призывать, но конфликт с Россией завтра не закончится», — заявил народный избранник.

Он подчеркнул, что обучение военному делу необходимо начинать еще со школы, и тем более с тех, кому 18-22 года. При этом Костенко отметил, что ситуация с мобилизацией несколько улучшилась по сравнению с тем, что было полгода назад.

Если ситуация на фронте ухудшится, президент Украины Владимир Зеленский может принять «тяжелые решения». Возраст призыва могут снизить до 18 лет, а броней для сотен тысяч мужчин станет меньше.