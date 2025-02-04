Одессит два дня просидел в машине, чтобы не угодить в лапы военкомов

Житель Одессы два дня отказывался покидать машину, чтобы не ехать в ТЦК

Житель Одессы на протяжении двух дней отказывается покидать свою машину, чтобы не попасть в руки сотрудникам ТЦК. Подробности сообщил Telegram-канал украинского издания «Страна.ua».

«Мужчина уже два дня сидит в машине на паркинге в Одессе: его машину заблокировала полиция и хочет отвезти в ТЦК», — сообщили журналисты.

Мужчина припарковал Mercedes представительского класса на крытой парковке. Его с двух сторон заблокировали полицейские автомобили. Украинца остановил патруль якобы из-за нарушений правил дорожного движения, а потом потребовали проследовать в ТЦК, так как он якобы находится в розыске.

Водитель не захотел ехать в военкомат, закрылся в машине и вызвал адвокатов и неравнодушных граждан. На парковке машину окружила толпа сочувствующих.

Чтобы избежать мобилизации, украинцы идут на самые нелепые ухищрения, например, покупку виртуальных детей. Мужчина за шесть тысяч евро оформил поддельное свидетельство, что он является отцом троих детей, которые якобы родились в Германии.