Очередной мобилизованный скончался в военкомате на Украине

«Страна.ua»: в Киеве мобилизованный мужчина умер от приступа эпилепсии

Фото: Freepik

Мобилизованный украинец умер в военкомате от приступа эпилепсии. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве умер мобилизованный, который попал в распределительный центр… Мужчина умер от приступа эпилепсии», — сообщило издание.

В мае 2024 года в военкомате в Днепропетровской области умер мобилизованный. Родственникам сообщили, что скончался мужчина от эпилепсии, однако они считают, что его могли забить до смерти.

Схожая история произошла в Хмельницком. Мужчину задержали в магазине и доставили в военкомат, где над ним издевались и не оказали медицинскую помощь, когда у него поднялось давление. В итоге мужчина скончался.

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