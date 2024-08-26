Очередной мобилизованный скончался в военкомате на Украине

Мобилизованный украинец умер в военкомате от приступа эпилепсии. Об этом написало украинское издание «Страна.ua».

«В Киеве умер мобилизованный, который попал в распределительный центр… Мужчина умер от приступа эпилепсии», — сообщило издание.

В мае 2024 года в военкомате в Днепропетровской области умер мобилизованный. Родственникам сообщили, что скончался мужчина от эпилепсии, однако они считают, что его могли забить до смерти.

Схожая история произошла в Хмельницком. Мужчину задержали в магазине и доставили в военкомат, где над ним издевались и не оказали медицинскую помощь, когда у него поднялось давление. В итоге мужчина скончался.