Военнообязанный умер в военкомате на Украине | 360°

07 мая 2024, 00:52
Военнообязанный умер в военкомате на Украине
«На часi»: военнообязанный скончался в военкомате в Днепропетровской области
Военнообязанный скончался в Саксаганском военкомате в Днепропетровской области Украины, где проходил военно-врачебную комиссию перед отправкой в учебный центр. Об этом сообщило в своем Telegram-канале издание «На часi».
Матери, жене и дочери погибшего сообщили, что мужчина умер якобы от приступа эпилепсии, но те не поверили в эту версию. Они считают, что 44-летнего военнообязанного могли избить.
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По данным издания, вечером 5 мая мать погибшего привезла в ТЦК документы. Женщина также планировала снять в банкомате наличные, чтобы приобрести сыну экипировку, но через некоторое время ей позвонили и сообщили о его смерти.
«Сейчас полиция официально ничего не комментирует», — уточнило издание.
В начале апреля жительница Хмельницкой области заявила, что местные военкомы запытали ее сына до смерти.
В начале марта в городе Бучач умер мобилизованный, страдающий эпилепсией, после двухдневного пребывания в военкомате. Против сотрудников ТЦК возбудили уголовное дело. В конце марта другой мобилизованный покончил с собой в военкомате Светловодска Кировоградской области.
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