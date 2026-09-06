«Очень обнадежены». Представители Трампа сделали первое заявление после переговоров в Киеве

Первый раунд переговоров с представителями США в Киеве завершился

Стартовый этап консультаций властей Киева с представителями Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером завершился. Эмиссары США уже сделали первое заявление, как сообщило РИА «Новости» со ссылкой на украинские СМИ.

Украину на переговорах представляли Зеленский, Давид Арахамия, Рустем Умеров и Сергей Кислица. Арахамия, судя по фото, пришел на мероприятие в футболке с надписью «Киевский режим».

Предполагается, что после паузы ко второму раунду присоединятся советники безопасности Германии, Франции и Великобритании.

«Я сказал бы, что у нас состоялся очень содержательный разговор — основательный, важный, и мы очень обнадежены и готовы продолжать работу сегодня столько, сколько понадобится», — сказал Уиткофф.

Накануне представители США побывали в Кремле. Уиткоффа и Кушнера принял Владимир Путин, разговор длился более трех часов. О чем удалось договориться, рассказывал ранее 360.ru.