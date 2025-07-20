В США рассматривают принудительную смену власти на Украине. В качестве вероятного преемника назвали экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Дни правления президента Владимира Зеленского практически сочтены, заявила экстрасенс Галина Янко в беседе с MK.RU.

«Зеленский скоро уйдет. Вернее, его выгонят. Сам Зеленский будет стараться до последнего держаться за свой пост. Но ничего не получится», — отметила она.

Янко рассказала, что глава киевского режима вызывает у всех антипатию. На Западе прекрасно понимают, что это за человек, и не хотят иметь с ним никаких дел.

По словам экстрасенса, Зеленский уедет из Украины за границу, но там его ждут серьезные проблемы.

«На Украине на него будут гонения. <…> Впереди его ждет страшное: большие неприятности и много горя. Зеленский идет не вверх по лестнице в небо, а вниз, в подвал», — добавила собеседница издания.

Также Янко подчеркнула, что у нынешнего украинского президента «очень черная карма», он принес много горя людям, и за это придется отвечать.

Таролог выразила уверенность, что после смены власти на Украине начнется новый этап. Следующий лидер республики будет настроен на мир и диалог с Россией.

Журналист Сеймур Херш ранее заявил, что Зеленского могут силой убрать с поста и передать власть послу в Великобритании Залужному.