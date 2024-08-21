Обвиняемый в теракте на БАМе дал признательные показания

РИА «Новости»: обвиняемый в теракте по заданию Украины на БАМе дал показания

Обвиняемый в совершении теракта по заданию спецслужб Украины в Северомуйском тоннеле на БАМе начал сотрудничать со следствием. Об этом РИА «Новости» рассказали в правоохранительных органах.

«Активно способствует расследованию уголовного дела, дает последовательные и признательные показания, добровольно участвует в следственных действиях», — сообщил собеседник агентства.

Речь идет о подрыве двух железнодорожных составов с нефтепродуктами, следовавших по Байкало-Амурской магистрали в ноябре 2023 года. Вспыхнул крупный пожар, объекты критической транспортно-энергетической инфраструктуры получили повреждения. Теракты подготовили спецслужбы Украины, сообщили «Известия».

После совершения преступления подозреваемый скрылся. Его быстро разыскали и задержали. Центральный районный суд Омска 9 декабря 2023 года заключил обвиняемого под стражу.

Ранее всплыли подробности о другом громком деле — теракте на «Северных потоках». В Сети стали появляться публикации, будто подрыв на газопроводах устроили украинские «дайверы-любители». Официальный представитель МИД Мария Захарова предположила, что это попытка настоящих заказчиков отвести от себя подозрения.