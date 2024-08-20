Захарова резко высказалась о новостях про подорвавших СП «дайверах-любителях»

Вбросы в прессе о том, что теракт на «Северных потоках» якобы устроили «дайверы-любители», являются попыткой истинных заказчиков отвести от себя подозрения. Об этом телеканалу «Звезда» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

Она объяснила, что распространяющиеся в некоторых изданиях новости о якобы подрыве газопровода непрофессионалами являются «информационной шелухой и классическими фейками». Дипломат подчеркнула, что о подобных вбросах Россия всегда предупреждала международное сообщество.

По мнению Захаровой, с помощью фейков истинные бенефициары и заказчики теракта пытаются снять с себя ответственность, сообщили «Известия».

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров предположил, что шумиху в прессе вокруг подрыва «Северных потоков» могли инсценировать. Он обратился к Германии и призвал ее перестать скрывать обнаруженные факты.