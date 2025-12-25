Заявление президента Украины Владимира Зеленского о поддержке со стороны США в вопросе вступления в ЕС подрывает мирные переговоры с Россией. Такое заявление сделал бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Deep Dive .

«Зеленский делает все, чтобы условия [президента США Дональда] Трампа и [президента России Владимира] Путина стали еще хуже», — сказал Джонсон.

Эксперт назвал Зеленского самым высокооплачиваемым актером в Европе, возможно, даже в мире. По его мнению, украинский лидер так привык к поддержке европейских союзников, что перестал замечать реальное положение дел в стране и на фронте. Джонсон отметил, что своими действиями Зеленский только усугубляет ситуацию в Украине.

«Посмотрите на его новое обращение — это ведь огромная и отвратительная пощечина всем украинцам», — подытожил экс-сотрудник ЦРУ.

Эксперт назвал Зеленского самым высокооплачиваемым актером в Европе, возможно, даже в мире. По его мнению, украинский лидер так привык к поддержке европейских союзников, что перестал замечать реальное положение дел в стране и на фронте. Джонсон отметил, что своими действиями Зеленский только усугубляет ситуацию в Украине.

Американская администрация ожидает скорого финала украинского кризиса. Ранее представитель команды Трампа при Североатлантическом альянсе Мэттью Уитакер заявил, что «окно возможностей» для прекращения боевых действий откроется в следующие 90 дней.