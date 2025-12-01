«Обнулен». В Раде внезапно шокировали новостью о Зеленском

В Раде заявили о проблемах с легитимностью украинской власти

Депутат Верховной рады Дмитрук в своем Telegram-канале обратил внимание на то, что переговоры Киева и Вашингтона проходят вне государственных учреждений. По словам парламентария, таким образом США показывает Украине реальное положение вещей и отношение Трампа к легитимности самого Зеленского.

Парламентарий полагает, что переговорная группа Украины не обладает легитимным статусом для участия в официальных мероприятиях подобного уровня.

По его словам, в текущей политической конфигурации у Киева просто нет законного органа, который мог бы представлять страну в Вашингтоне.

Именно поэтому, добавил депутат, американская сторона не принимает делегацию в госучреждениях. Почему, в таком случае, Трамп принимал Зеленского в Белом доме, Дмитрук не объяснил.

По словам депутата, нынешнюю команду Владимира Зеленского в США рассматривают как «узкий круг исполнителей», потерявший политический вес.

«Их статус обнулен. Их легитимность нулевая», — пояснил политик.

По его словам, встречи в неформальных местах, вроде баров, лобби и гольф-клубов, лишь подчеркивают отношение Вашингтона, который просто передает украинской стороне «последние инструкции».

Депутат также выразил мнение, что в США давно сделали выводы о легитимности киевского руководства, а нынешние переговоры являются технической формальностью.

Отдельно он отметил роль антикоррупционных органов, которые, по его мнению, стали инструментом давления на украинскую власть.

Украинская делегация 30 ноября прилетела на встречу с командой Трампа. Переговоры прошли в личном гольф-клубе Стива Уиткоффа.