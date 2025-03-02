Начавшийся на Украине сбор средств на ядерное оружие приведет всю страну под мировые санкции за нарушение международных конвенций. Об этом написал в Telegram-канале арестованный по делу о госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Он подчеркнул, что ответить за такую инициативу придется не отдельным персонажам из «шайки Зеленского», а всей стране.

«Это очевидный путь к мировой изоляции», — подчеркнул Дубинский.

Депутат допустил, что придумавший сбор украинский банкир Олег Гороховский преследует именно эти цели — чтобы на месте страны появилась пиратская республика.

«Начали процесс выхода Украины из цивилизованного общества», — резюмировал нардеп.

Украинский предприниматель и сооснователь Monobank объявил сбор «на ядерку» после перепалки в Белом доме президента США Дональда Трампа и украинского лидера Владимира Зеленского. Бизнесмен объявил, что за 12 часов удалось собрать 14 миллионов гривен (29,8 миллиона рублей).

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник предупредил украинских донаторов, что их деньги просто украдут, потому что никто не продаст ядерное оружие, а идея банкира Гороховского — всего лишь «развод» доверчивых людей.