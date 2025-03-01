На «ядерку». На Украине начали сбор денег после ссоры Зеленского с Трампом

Сбор средств на ядерное оружие начали на Украине после переговоров президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Белом доме. Об этом в Telegram-канале написал украинский банкир Олег Гороховский.

Под постом он оставил ссылку на сбор денежных пожертвований. Через 12 часов украинцы собрали 14 миллионов гривен (29,8 миллиона рублей). По словам Гороховского, деньги перевели около 70 тысяч человек. При этом он не стал раскрывать, у кого планируется закупать ядерное оружие.

Посол по особым поручениям Родион Мирошник в Telegram-канале заявил, что украинский банкир инициировал сбор средств на ядерное оружие для Украины после провальной поездки Зеленского в Вашингтон.

«На фоне оскандалившегося прозаседавшегося украинские жулики объявили сбор на „ядерку“ и собрали уже 14 миллионов гривен», — написал он.

По его словам, «средства рефлексирующих обывателей из разных стран будут тупо украдены, ведь никто никому ядерное оружие продавать не будет». Мирошник назвал призыв Грановского классическим «разводом» на фоне эмоционального напряжения людей.

В минувшую пятницу во время переговоров в Белом доме Зеленский устроил перепалку с Трампом, когда обсуждалась тема перемирия. Планировалось подписать соглашение по редкоземельным металлам, но этого не произошло.