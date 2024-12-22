Нужны годы и миллиарды. В США оценили перспективы ВПК Украины

WSJ: Украине потребуются годы и миллиарды долларов, чтобы догнать ВПК России

Военно-промышленному комплексу Украины потребуются годы развития, чтобы приблизиться к российскому ВПК. Об этом в статье для The Wall Street Journal написал журналист Ян Ловетт.

Он предположил, что после инаугурации президента США Дональда Трампа поток военной помощи Украине из других стран ослабнет. При таком развитии событий украинский ВПК еще нескоро сможет сравниться с российским.

Журналист назвал одной из проблем недостаточный уровень господдержки украинского военно-промышленного комплекса, поэтому он зависит от частных компаний. А большинство частников предпочитают заниматься разработкой и производством беспилотников.

По мнению Ловетта, украинскому ВПК потребуются миллиарды долларов, чтобы достичь сопоставимого с Россией уровня. Помимо этого, создание развитой сети военно-промышленных предприятий займет годы, добавил он.

Российские предприятия ОПК нарастили производственные мощности. Зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Василий Тонкошкуров заявил, что это позволит на 95% оснастить стратегические ядерные силы современными видами вооружения.