«Нужно выжить». Украинцев предупредили, что военкомам разрешили взламывать квартиры

Украинские власти разрешили сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК) взламывать квартиры и дома, чтобы насильно забирать мужчин призывного возраста. Об этом рассказал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале .

Парламентарий предупредил подписчиков, что «зеленый террор крепчает». Под «зеленым» он подразумевал режим президента Владимира Зеленского.

Дмитрук заявил, что военкомы готовят квартирные обходы. Власти одобрили проникновения на частную территорию, разрешив вскрывать квартиры и дома, заходить на предприятия и не только.

«Ломать двери разрешено. Дети, инвалиды, пенсионеры… на всех плевать. Красных линий нет! Пошла полная свобода действий!» — написал депутат.

Дмитрук призвал украинцев быть максимально аккуратными, нужно еще немного продержаться, «нужно выжить».

Ранее в Днепропетровской области мужчина из поселка Лиховка набросился на сотрудников ТЦК, прогнав их ружьем и коктейлем Молотова.