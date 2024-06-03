Украина погрязла в тотальной коррупции из-за мобилизации

В связи с ужесточением мобилизационных мероприятий на Украине коррупция в стране получила второе дыхание. На этом в Telegram-канале указал глава Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, за разовый откуп человека от призыва в ряды ВСУ взяточники из ТЦК увеличили расценки до 10-17 тысяч долларов.

«Особо зверствуют людоловы с западной Украины в Херсоне. Они караулят мужчин при выезде из города на блокпостах. Одного херсонца задержали при попытке выехать в Николаев, его лишь спасла взятка в 10 тысяч долларов, которую собирали всей семьей», — написал Сальдо.

Губернатор подчеркнул, что при откупе нет гарантий, что он позволит избежать следующей облавы.

«Для рядового украинца военкоматчики стали господами жизни и смерти. Только победа России в СВО сможет спасти украинский народ», — добавил он.

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