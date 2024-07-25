«Нужно быть готовыми». Поляки испугались последствий ударов по объектам на Украине

Очередной наплыв украинских беженцев грозит Польше из-за последствий российских ударов по энергетической инфраструктуре, предупредил глава департамента по защите прав гражданского населения Польши Дариуш Марчинский. Его слова привело издание Business Insider .

Большой приток вынужденных переселенцев ожидается осенью и зимой. Уровень рисков может возрасти в ближайшие месяцы. По его словам, последствия ударов по энергетической, тепловой и транспортной инфраструктуре Украины ощущаются все больше.

«Мы получаем четкие сигналы о том, что осенью и зимой возможен большой приток украинцев. Нам нужно быть готовыми к этому», — подчеркнул Марчинский.

После начала украинского конфликта границу Польши «в рекордно короткие сроки» пересекли до двух миллионов беженцев. Значительная часть переселенцев уже покинула страну.

Власти Литвы ранее решили закрыть программу получения высшего образования украинскими беженцами. Однако страна продолжит возмещать стоимость обучения тем, кто уже поступил в литовские вузы.