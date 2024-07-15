Литва прекратит бесплатно учить украинцев

Власти Литвы решили закрыть программу получения высшего образования беженцами с Украины по просьбе Киева. Об этом сообщило LRT .

При этом государство продолжит возмещать стоимость обучения для тех, кто уже поступил в высшие учебные заведения Литвы. Однако эта услуга не будет предоставляться прибывающим в страну украинцам, отметили в Министерстве образования, науки и спорта Литвы.

«На Украине работают высшие учебные заведения, в настоящее время нет необходимости переводить учебу в другое место», — уточнили в ведомстве.

Также литовские чиновники добавили, что все мероприятия по оказанию помощи беженцам организовывают в соответствии с потребностями Украины.

С 2026 года молодых людей в Литве будут призвать на военную службу сразу после окончания школы. Согласно новому закону, в 17 лет будущие военнообязанные должны прийти в призывные пункты, чтобы оставить свои контактные данные и пройти медосмотр.