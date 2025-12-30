На Украине предложили полностью запретить в стране русскоязычные сайты

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко пожаловалась, что интернет стремительно русифицируется, и предложила Минкульту, Минцифры и Минюсту обсудить полный запрет русскоязычных сайтов в стране. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

Свириденко заявила, что сейчас нарушением может считаться только отсутствие украиноязычной версии, но внедрение искусственного интеллекта в алгоритмы поисковых систем приводит к тому, что на передний план выходят сайты на русском языке.

Ранее в Одессе родителей начали штрафовать, если их дети отказываются говорить на переменах по-украински. При этом реальные меры воздействия, как правило, остаются на усмотрение руководства отдельных школ.