Новый скандал на Украине: детей, вывезенных Зеленской в Турцию, насиловали и унижали

Детей, вывезенных из Днепропетровской области в Турцию женой Владимира Зеленского Еленой, насиловали и унижали. Об этом сообщило украинское издание «Слiдство.iнфо».

По его информации, детей перевозили из одного отеля в другой, условия содержания становились все хуже. Их заставляли сниматься в рекламных роликах фонда бизнесмена Руслана Шостака, который финансировал проект, а за отказ жестоко наказывали.

Сам Шостак за эту работу получил орден «За заслуги» третьей степени.

Кроме того, две девочки вернулись на Украину беременными от турок. Ответственность за это никто не понес, а их самих заставили подписать бумаги, что встречи были по взаимному согласию.

Ранее Зеленскую уличили в близости к участникам коррупционной схемы.