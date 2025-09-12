Новый сигнал для Украины и Запада. Почему в Крыму заговорили о возмещении ущерба от ВСУ

Украина погрязла в долгах, поэтому в любом случае не сможет возместить Крыму ущерб, полученный от военных действий. Об этом 360.ru заявил кандидат исторических наук политолог и замректора Института стратегических исследований и прогнозов Евгений Семибратов.

Семибратов отметил, что руководству Украины следовало бы возместить ущерб не только республике, но и другим российским регионам, пострадавших из-за ударов ВСУ и диверсий.

Он прокомментировал высказывание главы крымского парламента Владимира Константинова, который заявил об исках республики к украинским властям.

В то же время надо понимать, что нынешний киевский режим с финансовой точки зрения является полным банкротом и, по совести говоря, им в прошлом году надо было объявлять дефолт, потому что не тянут историю с обслуживанием долгов.

По его словам, Запад закрывает глаза на финансовое положение Украины, потому что в противном случае это будет означать политический крах для страны. Семибратов напомнил, что она загнала себя в долги на десятилетия, если не на столетия.

Если раньше мы не слышали претензии со стороны российских регионов о нанесенном ущербе, то сейчас, если такая информация появляется, то принято решение на политическом уровне акцентировать внимание на этой теме.

Он допустил, что вопрос возмещения ущерба может стать одним из рычагов дипломатического давления на украинские власти, когда они выдвинут заведомо неприемлемые требования.

Ранее Константинов отметил, что Крым подал иски, связанные с периодом до начала СВО. Он потребовал, чтобы руководство Украины понесло ответственность за диверсии и блокады.