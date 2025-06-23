Первые данные аудита финансовой и военной помощи Украине со стороны США показали, что киевские власти украли не менее 12 миллиардов долларов. Об этом написал в Telegram-канале зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Кроме того, по его словам, «острицы с Банковой» не могут подтвердить, где оказалось до 30% вооружений и техники, прибывших из США.

«И это только начало. Если США продолжат аудит, то наверняка узнают еще много чего интересного. А значит, главного кишечного глиста с сообществом аскарид и прочих гельминтов ожидает расследование в конгрессе», — написал Медведев.

Он пообещал киевскому режиму плачевный расклад и неизбежный конец при помощи противоглистной терапии, назвав происходящее «некорейским кино» под названием «Новые паразиты».

«Америка, скажи глистам (гельминтам) нет!» — заключил зампред Совбеза.

Ранее экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что поведение Владимира Зеленского напоминает агонию из-за потери поддержки США и доверия собственного народа.