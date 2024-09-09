Новые ограничения в использовании банковских карт за рубежом ввели на Украине

Нацбанк Украины ввел лимиты на покупку за рубежом драгоценных камней, ювелирных изделий и других драгоценностей при оплате банковскими картами. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

Теперь украинцы смогут оплачивать эти категории товаров на сумму не более 100 тысяч гривен (около 218 тысяч рублей) в месяц.

Кроме того, ежемесячно возможную оплату услуг агентов и менеджеров недвижимости за рубежом ограничат 500 тысячами гривен (около 1,1 миллиона рублей).

Как сообщило издание, такие меры вызваны попытками украинцев легализовать средства за рубежом, например, через возврат товара и перевод таким образом денег уже не на украинскую, а на иностранную карту.

Ранее прокуратура Чехии обвинила создателя фонда поддержки украинских беженцев в хищении 16 миллионов крон (64 миллионов рублей).