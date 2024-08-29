Создатель фонда Help Ukraine присвоил собранные для беженцев деньги

В Чехии из фонда Help Ukraine пропали миллионы чешских крон, выделенных в качестве субсидий для помощи украинским беженцам. Прокуратура Чехии обвинила основателя организации Владимира Гергеля в хищении, сообщил телеканал 1Dnes.cz .

Представитель Пражской городской прокуратуры Алеш Цимбала сообщил, что Министерство образования Чехии выделило фонду деньги на бесплатные языковые курсы для детей украинских беженцев. Однако занятия провели платно, а сотрудникам фонда не выплатили зарплату. Прокуратура предъявила Гергелю обвинение в мошенничестве с субсидиями.

По предварительной версии, после получения первого транша госпомощи Гергель перевел часть денег матери, снял крупную сумму со счета и оплатил покупку жилья. Цимбала сообщил журналистам, что в рамках расследования правоохранители изъяли его долю в жилищном товариществе.

Порядка двух миллионов чешских крон (около восьми миллионов рублей) он перевел на счет своей матери, сообщил RT. Кроме того, шесть миллионов крон (около 24 миллионов рублей) Гергель обналичил и еще восемь миллионов (около 32 миллионов рублей) перевел на покупку квартиры.

После событий в феврале 2022 года жители Украины разъехались по разным странам мира, но не везде получили необходимую помощь. Власти Японии выделили на содержание беженцев всего около семи тысяч долларов в год, а соцслужбы Польши потребовали вернуть часть выплаченных пособий.