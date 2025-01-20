На Украине разоблачили ОПГ, переправившую более 100 уклонистов за границу
На Украине разоблачили организованную группу, которая заработала более одного миллиона долларов (более 102 миллионов рублей), переправив за границу более 100 мужчин призывного возраста. Об этом сообщили в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.
«Разоблачена преступная организация, которая наладила схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу мужчин призывного возраста», — уточнили в надзорном ведомстве.
В группу входили действующий адвокат, бывший депутат одного из облсоветов, руководители ряда благотворительных фондов и работники военных администраций.
По данным следствия, с ноября 2022 года они незаконно переправили за границу более 100 уклонистов, наладив механизм побега под видом оказания волонтерской помощи армии.
В настоящее время задержали двух членов преступной группы. Шестерым ее участникам предъявили обвинение по статьям о создании преступной организации и незаконной переправке граждан за границу.
Сотрудники СБУ провели обыски, изъяв гаджеты, документы и компьютерную технику. Следственные действия продолжаются.
Ранее генпрокуратура Украины сообщила, что депутат Верховной рады помог вывезти 23 уклониста за границу, выдав их за своих водителей.