Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что западные страны активно работают над тем, чтобы предотвратить смену власти на Украине. В интервью «Коммерсанту» глава российского внешнеполитического ведомства констатировал, что основная цель предлагаемых европейскими лидерами мирных планов — удержание режима действующего украинского президента Владимира Зеленского.

Лавров пояснил, что европейские политики, включая Эммануэля Макрона и Кира Стармера, создают так называемые миротворческие форматы не ради прекращения конфликта, а для того, чтобы обеспечить продолжение существования властной структуры, враждебной к России.

Таким образом, объяснил дипломат, лидеры стран Евросоюза намерены оставить хотя бы часть украинской территории, «на которой сохранится нацистский, откровенно русофобский режим, заточенный под очередную подготовку очередной войны против России».

Министр Лавров обратил внимание и на то, что европейские политики фактически избегают темы выборов на Украине. Хотя США и высказались за необходимость их проведения, Европа, по мнению Лаврова, будет стремиться к тому, чтобы политический строй остался прежним, несмотря на любые формальные изменения.

Он также предположил, что западные элиты могут попытаться заменить Зеленского на другого, более удобного кандидата, «какого-то новенького полуфюрера». Суть правящего на Украине режима при этом не изменится, полагает Сергей Лавров.

В конце марта 2025 года американский спецпосланник Уиткофф заявил, что украинские власти согласились провести президентские выборы. В начале того же месяца Зеленский говорил, что его будет сложно сместить с поста президента — однако уже в апреле стало известно об активной его подготовке к выборам.