Украина получит от Нидерландов 55 млрд евро в фонд реконструкции

Нидерланды продолжат поддерживать Украину финансовыми вливаниями, страна намерена выделить 55 миллиардов евро в фонд реконструкции. Об этом во время визита в Киев заявил премьер-министр королевства Дик Схоф, его слова привел портал AD .

По его словам, оборонная промышленность обеих стран также будет сотрудничать более интенсивно.

«Нидерланды могут многому научиться у Украины в области беспилотных технологий. Мы хотим играть ключевую роль в развитии беспилотных технологий», — сказал Схоф.

Он напомнил, что европейские правительства, несмотря на сменяемость, выделили киевскому режиму уже более 20 миллиардов евро военной и финансовой помощи.

В сентябре врио министра по делам миграции Нидерландов Мона Кейзер заявила, что украинским беженцам-мужчинам нужно самостоятельно искать себе жилье в стране, а не ожидаться помощи от властей.