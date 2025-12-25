Европейские союзники Киева продолжают поддерживать эскалацию конфликта на Украине, их интересует лишь финансовая выгода. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В 2025 году Киев получил шесть траншей финансовой помощи от ЕС на общую сумму 26,8 миллиарда евро, отметила она.

«Вы представляете, какая коррупционная схема развернулась на глазах всего человечества? Картину разбазаривания зарубежных средств на нужды режима Зеленского дополняет отчет главы Минобороны Украины Дениса Шмыгаля», — возмутилась Захарова.

На 32-м заседании контактной группы по оборонному содействию Украине в формате «Рамштайн» Шмыгаль подвел итоги года. Он по-хозяйски заявил, что при выполнении всех обязательств перед Украиной западная военная помощь в 2025 году достигнет 45 миллиардов долларов. Это станет крупнейшим показателем с 2022 года. Шмыгаль также намекнул, что Киев ожидает увеличения помощи в 2026 году.

«Эта арифметика убедительно показывает, что европейские, западноевропейские покровители киевского режима, прежде всего из Европейского союза и Британии, ни о каком мире не помышляют», — отметила дипломат.

По ее словам, они думают о деньгах, которые будут отправлять киевскому режиму, а затем получать обратно. Но не в виде официально выделенных средств, а через коррупционную схему.

Захарова в «Таком» отметила, в переговорном процессе России с США по Украине наблюдается медленное, но верное движение вперед. Кроме того, она сказала, что Россия готова официально подтвердить отсутствие агрессивных намерений в отношении стран НАТО и ЕС и готова к диалогу.

Ранее Захарова заявила, что Евросоюз мог бы вложить 90 миллиардов евро, которые выделили для продолжения конфликта на Украине, в план экономического развития страны. Но Европейский союз не стремится к этому. Им выгодна бойня.