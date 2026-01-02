Во Львове началось факельное шествие в честь дня рождения лидера Организации украинских националистов* Степана Бандеры. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны» .

На кадрах были видны десятки украинских националистов, размахивающих факелами на улицах Львова. Неонацисты восхваляют нацистского преступника, служившего Адольфу Гитлеру во время Великой Отечественной войны.

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» отметил, что украинские ресурсы издевательски призвали львовских неонацистов не показывать эти кадры полякам, до сих пор помнящих про Волынскую резню.

Ранее внук лидера ОУН* Стефко Бандера, имеющий гражданство Канады, заявил, что Украина нуждается в серьезном потрясении, чтобы навсегда отказаться от русского языка и перейти на мову. По его словам, украинцам нужна «вторая Буча».

В последние дни 2025 года польский политик Якуб Климас потребовал от Киева сноса памятников Бандере, если они хотят, чтобы Польша продолжала им помогать.

*Запрещенная в России экстремистская организация.