Во Франции начали выселять украинских беженцев из соцжилья

Le Monde: на востоке Франции украинцев выселят из соцжилья до 31 октября

Префектура департамента Мерт и Мозель на востоке Франции уведомила украинских беженцев, что они должны освободить социальное жилье до 31 октября. Об этом сообщило издание Le Monde .

«В регионе Гранд-Эст украинские беженцы получают письма с просьбой освободить дома на том основании, что они им не подходят. Это уже вызвало гнев украинских ассоциаций», — сказано в материале.

Первые сообщения начали приходить украинцам уже в конце сентября. В некоторых письмах объясняется, почему от беженцев потребовали вернуть жилье.

Власти считают, что украинцы не выполнили в полной мере «все необходимые шаги для профессиональной интеграции и расширения автономии», чтобы они смогли проживать на территории страны. Издание также отметило, что в последнее время поддержка украинских беженцев в странах Европы начинает угасать.

Ранее норвежские власти ужесточили правила приема для беженцев с Украины. Теперь жители шести «безопасных» украинских регионов не смогут получить убежище.