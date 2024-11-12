Немецкий концерн Rheinmetall передал Украине спутниковые фотографии

Немецкий концерн Rheinmetall и финская аэрокосмическая компания ICEYE начали поставлять Украине спутниковые фотографии. Об этом сообщили на сайте военной компании.

«С начала октября 2024 года Украина получает новые спутниковые снимки, сделанные спутниками SAR компании ICEYE, в рамках сотрудничества между Rheinmetall и ICEYE», — заявили в компании.

В сообщении уточнили, что с помощью этих фото ВСУ могут расширить возможности планирования военных операций.

Ранее директор Национального агентства геопространственной разведки США (NGA) вице-адмирал Фрэнк Уитворт заявил, что США предоставили Украине сотни тысяч спутниковых изображений перед нападением на Курскую область. Однако военный не подтвердил, что ВСУ используют их для ударов по России.