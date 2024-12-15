Немецкое издание Junge Welt сообщило, что правительство Украины способствует передаче крупных экономических активов страны международным инвестиционным фондам. Журналисты указали на растущую зависимость экономики страны от западных структур.

По данным издания, украинские власти работают над передачей «оставшейся части» экономики западным инвесторам. В статье подчеркивается, что угроза конфискации акций крупных сырьевых компаний приводит к значительному снижению их стоимости, что позволяет западным фондам выкупать эти активы на крайне выгодных условиях.

Примером такой ситуации авторы публикации назвали возможное поглощение мобильного оператора «Киевстар». В сделке участвует американская компания Veon, а также фонд BlackRock и другие зарубежные структуры. Как сообщает Junge Welt, руководителем Veon является бывший государственный секретарь США Майк Помпео.

Издание отмечает, что эти действия выглядят как целенаправленная стратегия по передаче оставшихся украинских ресурсов в распоряжение западных корпораций, что, по мнению журналистов, наносит долгосрочный ущерб экономике страны.

Ранее Энтони Блинкен назвал финансовую поддержку Украины инвестициями в США.