Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники ТЦК похитили его сына

Сотрудники ТЦК на Украине принудительно мобилизовали сына митрополита Банченского канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Лонгина (Жар). Священнослужитель попросил президента Украины Владимира Зеленского отпустить молодого человека домой, обращение опубликовал Союз православных журналистов.
Епископ в видеообращении к главе киевского режима заявил, что сотрудники военкомата тайно похитили его наследника, а также попросил посодействовать в его освобождении. Лонгин указал, что жена сына на девятом месяце беременности, а у самого мужчины двое малолетних детей.
«Действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) не соответствуют положениям законов государства», — отметил Лонгин.