Митрополит УПЦ заявил, что сотрудники ТЦК похитили его сына

Епископ в видеообращении к главе киевского режима заявил, что сотрудники военкомата тайно похитили его наследника, а также попросил посодействовать в его освобождении. Лонгин указал, что жена сына на девятом месяце беременности, а у самого мужчины двое малолетних детей.

«Действия работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК СП) не соответствуют положениям законов государства», — отметил Лонгин.

Ранее стало известно, что на Украине захотели обязать 17-летних парней становиться на учет в ТЦК.