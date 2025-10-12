Неизвестные атаковали синагогу в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве произошел погром в синагоге

Неизвестные напали на синагогу в Оболонском районе Киева. Об этом сообщило издание «Страна.ua» .

Несколько молодых людей демонстрировали у религиозной общины нацистское приветствие. При появлении представителя синагоги вандалы применили против него перцовый баллончик, а затем скрылись с места происшествия.

В пресс-службе Киевской еврейской общины журналистам подтвердили факт нападения на синагогу. Там заявили, что нападавшие целенаправленно демонстрировали неприемлемые жесты перед совершением противоправных действий.

Киевская полиция начала проверку по факту ЧП. Правоохранители устанавливают личности участников и обстоятельства произошедшего, после чего определят правовую квалификацию действий нападавших.

Ранее одесские националисты провели шествие в честь дня рождения Степана Бандеры.