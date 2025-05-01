Неизвестная женщина ранила экс-главу одесской ячейки «Правого сектора» Стерненко

Неизвестная женщина напала на бывшего главу одесской ячейки «Правого сектора»* Сергея Стерненко. Об этом сообщило издание «Страна.ua».

«На меня совершено нападение. Ранен. Все ок, угрозы жизни нет», — процитировало агентство Стерненко.

Позже пресс-служба СБУ опубликовала фотографию с подозреваемой в нападении. Ведомство отметило, что женщина стреляла в Стерненко из пистолета, ее задержали на месте.

Ранее в Одессе застрелили националиста Демьяна Ганула, который являлся одним из организаторов поджога Дома профсоюзов в мае 2014 года. Неизвестный мужчина открыл огонь из короткоствольного оружия, в результате активист получил смертельные ранения головы.

Позже министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, что стрелявшего поймали. Им оказался военный 1978 года рождения, сбежавший из воинской части.