Одобривших переименование улиц Одессы чиновников сравнили со Швондером

Одесса известна всему миру благодаря своим знаменитым уроженцам, которые прославили родной город в своем творчестве. Но теперь память о них решили уничтожить чрезмерно ретивые чиновники, которые приняли решение о переименовании 84 улиц. Об этом в своем Telegram-канале написал украинский продюсер Александр Роднянский*.

Он напомнил, что об Одессе в своих книгах писали Исаак Бабель и Катаев, Иван Бунин и Максим Горький, рассказывая читателям о любимом городе.

Дополнительную славу принесли родившиеся в Одессе Анна Ахматова, Илья Ильф и Евгений Петров, Григорий Остер и Михаил Жванецкий. Город упоминал в своем романе «Евгений Онегин» Александр Пушкин.

«Нынешние одесские власти в своем „административном восторге“ (по Достоевскому это попытки мелких чинуш выслужиться перед крупными) решили переименовать Пушкинскую улицу (на которой жил великий поэт), улицы Паустовского, нобелевского лауреата Бунина, Бабеля, Ильфа и Петрова, Высоцкого, бульвар Жванецкого», — перечислил Роднянский*.

Продюсер подчеркнул, что такое поведение называется борьбой с собственной культурой, потому что у города есть своя уникальная литература и фильмы.

Роднянский* добавил, что необходимо остановить все подобные дискуссии, которые ведут только к новому расколу общества.

«Ретивые чиновники исчезнут. Они всегда бесследно исчезают. Остался только один в памяти — Швондер. А писатели, художники, актеры останутся», — подытожил Роднянский*.

Мэр Одессы Геннадий Труханов заявлял ранее, что администрация не имеет отношения к решению по переименованию улиц. По его словам, подобные «деколонизаторские» решения сводят на нет всю историю города. Труханов добавил, что примет все необходимые законы, чтобы не допустить смены названий.

Распоряжение о переименовании 84 улиц Одессы принял глава областной военной администрации Олег Кипер. Пушкинскую улицу он потребовал назвать Итальянской, а улице, носящей имя Константина Паустовского, присвоил название улицы 28-й бригады.

*Александр Роднянский — признан в России иностранным агентом.