В Одессе горожане перекрыли Генуэзскую улицу в знак протеста против блэкаута

Уставшие жить без электричества жители Одессы перекрыли движение на Генуэзской улице, протестуя против катастрофического положения. Об этом сообщил Telegram-канал «Страна.ua».

По данным журналистов, перебои с электроснабжением наблюдаются в Одессе уже восьмые сутки. Кроме того, полный паралич коснулся и других систем жизнеобеспечения: воды и отопления.

Власти Одессы объявили режим чрезвычайной ситуации государственного уровня из-за разрушения энергосистемы. Повреждения настолько серьезные, что работы по восстановлению продвигаются очень медленно.

Поэтому жители Одессы решили выразить проест против недельного блэкаута, перекрыв движение. Аналогичные акции прошли и в других городах, в том числе в Днепропетровске.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что Одесса, Сумы и Чернигов остались без света после ударов по объектам энергетической инфраструктуры. Хотя украинские власти обещали устроить «блэкаут в Москве».