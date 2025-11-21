Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя во время выступления в Совете Безопасности процитировал роман Ильи Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» в контексте коррупционного скандала на Украине. Трансляцию заседания вел Telegram-канал постпредства России.

«Так и тянет задать вопрос из одной понятной российской и украинской аудитории интермедии: „А где денежки? — „Какие денежки?“», — сказал он.

До этого российский президент Владимир Путин оценил коррупционный скандал в украинской власти. Он отметил, что политическое руководство страны в Киеве представляет собой преступную группировку.

Сам глава киевского режима Владимир Зеленский назвал коррупцию на Украине нормальным явлением и обвинил в раскачивании ситуации Россию и США.