Постпред при ООН Небензя: в политическом плане Зеленский уже мертв

Президент Украины Владимир Зеленский в политическом плане уже мертв. Окончание правления будет означать для него ответственность за гнев народа и украденные деньги, заявил RT постпред России при ООН Василий Небензя.

«В политическом плане Зеленский уже мертв, но лично для него окончание правления может повлечь за собой то, чего он пытается избежать любой ценой, а именно ответственность за украденные деньги и гнев людей, которых он страшно подвел», — подчеркнул он.

По словам постпреда, у украинского лидера есть все причины не проводить выборы и держаться за власть.

Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис уличил Зеленского в потере связи с реальностью, а европейских парламентариев — в коллективном помутнении рассудка.