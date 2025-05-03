Слуцкий о Зеленском: Запад взрастил на Украине неадеквата с замашками террориста

Западные страны сами вырастили на Украине главу государства — неадеквата с замашками международного террориста. Об этом телеканалу «Звезда» заявил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий.

По его словам, Зеленский уже показал фашистскую и террористическую суть, отвергнув предложение России о перемирии в дни празднования Великой Победы.

«Более того, укрофюрер стал сыпать угрозами в адрес лидеров суверенных государств. Мировое сообщество должно понять, кого взрастил Запад во главе с администрацией Байдена, — неадеквата с замашками международного террориста. Зеленский подрывает мирные усилия и пытается сорвать переговорный трек», — сказал он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила Зеленского с террористом международного масштаба.