Переговоры с Россией назвали условием сохранения Украины

Украинским властям необходимо как можно скорее начать переговоры с Россией о прекращении боевых действий для сохранения существования страны. Об этом в интервью украинскому изданию Telegraf заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

Он пояснил, что диалог необходимо начать как можно раньше, потому что это долгий процесс, но его итогом станет прекращение противостояния, которое несет с собой гибель людей и масштабные разрушения.

«Для меня сохранение украинских жизней и сохранение Украины — это самое главное. Потому, конечно, я выступаю исключительно за окончание войны», — отметил Дмитрук.

Депутат добавил, что по итогам переговоров Украина начнет восстанавливать пострадавшую инфраструктуру во всех сферах.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что украинские власти не предпринимают никаких усилий для начала диалога по прекращению боевых действий. Он не исключил, что все заявления о переговорах носят тактический характер для того, чтобы дать ВСУ передышку на фоне больших успехов российской армии.