Сотрудники украинских военкоматов мобилизуют наркоманов и алкоголиков, чтобы выполнить план. Об этом сообщило издание « Украинская правда» .

«Из учебок привозят всех подряд — пьяных, обкуренных, нанюханных. Но я имею опцию отказываться от таких кадров, потому что у меня разведывательное подразделение», — рассказал журналистам офицер морской пехоты.

По его словам, это не всегда возможно, поскольку Генштаб не одобряет нежелание командиров батальонов и бригад принимать дополнительный ресурс.

Чтобы достичь необходимого количественного показателя, военкомы забирают на улице всех подряд, а комиссии закрывают глаза на состояние новобранцев. Годными к военной службе признают даже тех, кто едва стоит на ногах.

«За неимением контроля военным удается покупать алкоголь и пьянствовать на учебе», — добавил источник.

Депутат Верховной рады Украины София Федина ранее сообщила, что власти страны вместо обученных военных отправляют в пехотные военные подразделения на фронте музыкантов Львовского военного оркестра.