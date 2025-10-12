Жители Житомира проигнорировали введенные Киевом ограничения и начали массово переходить на русский язык в повседневной жизни. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.

Собеседник агентства рассказал, что житомирцы говорят как хотят, невзирая на запреты. Они сознательно пошли на это.

«Они самостоятельно перешли на общение между собой на русском языке, русская речь уже опять слышна в общественных местах и горожане не скрывают свой выбор», — отметил он.

По его словам, житомирцы так демонстрируют свое отношение к запрету русского языка и в целом к украинским властям. По их мнению, политика Киева противоречит интересам простых украинцев, а ситуация в стране уже вышла из-под контроля.

